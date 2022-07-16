Burcu Özberk En Sonunda Delirdi! Daha Fazla Sessiz Kalamadı; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Sözleriyle Ortalığı İnletti! Neler Oluyor?

Aşk Mantık İntikam isimli dizinin finalinin ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatili dönüşü karşılaştığı manzaradan hiç hoşlanmadı. İstanbul sahilinde görmek istemediği manzaralara tanıklık eden Burcu Özberk, çareye Twitter’dan isyan etmekte buldu. Burcu Özberk’in isyanını içeren o tweete ise, ilginç yorumlar geldi. Pek, Burcu Özberk neye isyan etti? Burcu Özberk kime sitem etti? İşte, detaylar…