Burcu Özberk En Sonunda Delirdi! Daha Fazla Sessiz Kalamadı; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Sözleriyle Ortalığı İnletti! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam isimli dizinin finalinin ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatili dönüşü karşılaştığı manzaradan hiç hoşlanmadı. İstanbul sahilinde görmek istemediği manzaralara tanıklık eden Burcu Özberk ile ilgili son detaylar haberimizde...
Aşk Mantık İntikam isimli dizinin finalinin ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatili dönüşü karşılaştığı manzaradan hiç hoşlanmadı. İstanbul sahilinde görmek istemediği manzaralara tanıklık eden Burcu Özberk, çareye Twitter’dan isyan etmekte buldu. Burcu Özberk’in isyanını içeren o tweete ise, ilginç yorumlar geldi. Pek, Burcu Özberk neye isyan etti? Burcu Özberk kime sitem etti? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 12:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.