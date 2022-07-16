- 16 Tem 2022 - 11:55 G: 16 Tem 2022 - 12:18

Hande Erçel Minicik Eteğini Eliyle Yukarı Çekerek… Alev Alev Yaktı; Fiziğiyle Yine Ders Diye Okutuldu! “Bizde Bir Kalp Var Vicdansız!”

Güzelliğiyle ve fiziğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel, yine yürekleri hoplattı! Eteğini eliyle yukarı doğru çeken Erçel, alev alev yaktı! Hayranlarından “Fiziğin okullarda ders olarak işlenir be” yorumlarını alan Hande Erçel, kalp çarpıntısına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde adını duyuran Hande Erçel, yaşamış olduğu aşklarla herkesi şaşırtmıştı. Kerem Bürsin’le yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım’la anılan Hande Erçel, aldatma iddialarından hemen sonra ayrılma kararı almıştı. Erçel’in aşk acısını bir kenara bıraktığı ise sosyal medya paylaşımlarıyla görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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