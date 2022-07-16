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16 Tem 2022 - 11:55

Hande Erçel Minicik Eteğini Eliyle Yukarı Çekerek… Alev Alev Yaktı; Fiziğiyle Yine Ders Diye Okutuldu! “Bizde Bir Kalp Var Vicdansız!”

Güzelliğiyle ve fiziğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel, yine yürekleri hoplattı! Eteğini eliyle yukarı doğru çeken Erçel, alev alev yaktı! Hayranlarından “Fiziğin okullarda ders olarak işlenir be” yorumlarını alan Hande Erçel, kalp çarpıntısına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…