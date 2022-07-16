Seda Sayan Kocasının Yanında Coştukça Coştu! Dudak Dudağa Aşk Pozlarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Yaptıkları her paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden bir tatil fotoğrafı daha geldi. Dudak dudağa gelen pozun ardından yeni bir paylaşım daha yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın bir kez daha gündemine oturdu! İşte taze aşıklar Seda Sayan ve Kocasından dudak dudağa pozlar...
Yaptıkları her paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden bir tatil fotoğrafı daha geldi. Dudak dudağa gelen pozun ardından yeni bir paylaşım daha yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın bir kez daha gündemine oturdu! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nasıl bir poz verdi? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ne paylaştı? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 12:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.