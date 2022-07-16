Seda Sayan Kocasının Yanında Coştukça Coştu! Dudak Dudağa Aşk Pozlarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Yaptıkları her paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden bir tatil fotoğrafı daha geldi. Dudak dudağa gelen pozun ardından yeni bir paylaşım daha yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın bir kez daha gündemine oturdu! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nasıl bir poz verdi? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ne paylaştı? İşte, detaylar…