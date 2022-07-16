Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeşil Bikinisiyle Nefes Kesti! “Hiç Edep Kalmadı!” Göğsünü Gere Gere Paylaştı, Görenler Hayran Kaldı…
TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasına hem performansı hem de girdiği polemikler ile damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde sezonu açmıştı. Tatil fotoğraflarını peş peşe paylaşan ünlü isim, iddialı pozları ile resmen sosyal medyayı birbirine kattı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu ve yeşil bikinisi ile ilgili detaylar...
TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasına hem performansı hem de girdiği polemikler ile damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde sezonu açmıştı. Tatil fotoğraflarını peş peşe paylaşan ünlü isim, iddialı pozları ile resmen sosyal medyayı birbirine kattı. Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gelen son fotoğraf ise, yürekleri hoplattı! Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 13:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.