Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeşil Bikinisiyle Olay Oldu! O Pozuyla Kasıp Kavurdu! Göğsünü Gere Gere Paylaştı, Görenler Hayran Kaldı…

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasına hem performansı hem de girdiği polemikler ile damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde sezonu açmıştı. Tatil fotoğraflarını peş peşe paylaşan ünlü isim, iddialı pozları ile resmen sosyal medyayı birbirine kattı. Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gelen son fotoğraf ise, yürekleri hoplattı! Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…