Üç Kız Kardeş Dizisine Türkan’ın Asıl Aşkı “Kartal” Geliyor! Somer’e Tokadı Basacak; Hayatının Bedelini Ödetecek! Gümbür Gümbür Geliyor…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Hazin bir sonla ekranlara kısa bir süre ara veren dizide Kartal karakteri ise kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu! Şimdiyse Türkan’ın en büyük aşk olan Kartal’ın diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!