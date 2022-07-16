- 16 Tem 2022 - 13:08 G: 16 Tem 2022 - 13:09

Üç Kız Kardeş Dizisine Türkan’ın Asıl Aşkı “Kartal” Geliyor! Somer’e Tokadı Basacak; Hayatının Bedelini Ödetecek! Gümbür Gümbür Geliyor…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın asıl aşkı olan Kartal karakterine kimin hayat vereceği ortaya çıktı! Somer’e hayatının bedelini öğretecek olan Kartal, Türkan’ı üzen kim varsa herkese tokadı basıp yere serecek! İşte gümbür gümbür gelen o isim…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Hazin bir sonla ekranlara kısa bir süre ara veren dizide Kartal karakteri ise kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu! Şimdiyse Türkan’ın en büyük aşk olan Kartal’ın diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 13:08 Ankara- Yaşam

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Üç Kız Kardeş Dizisine Türkan’ın Asıl Aşkı “Kartal” Geliyor! Somer’e Tokadı Basacak; Hayatının Bedelini Ödetecek! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
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