Üç Kız Kardeş Dizisine Türkan’ın Asıl Aşkı “Kartal” Geliyor! Somer’e Tokadı Basacak; Hayatının Bedelini Ödetecek! Gümbür Gümbür Geliyor…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın asıl aşkı olan Kartal karakterine kimin hayat vereceği ortaya çıktı! Somer’e hayatının bedelini öğretecek olan Kartal, Türkan’ı üzen kim varsa herkese tokadı basıp yere serecek! İşte gümbür gümbür gelen o isim…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Hazin bir sonla ekranlara kısa bir süre ara veren dizide Kartal karakteri ise kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu! Şimdiyse Türkan’ın en büyük aşk olan Kartal’ın diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.