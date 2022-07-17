- 17 Tem 2022 - 18:57

Emeklilere Son Dakika Müjdeli Haber! Zamlı Maaş Ödemeleri Tek Tek Başladı; Tarihler Açıkladı! Maaş Farkları İçin Öyle Bir Şey Açıklandı Ki…

Altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin zamlı maaşlarını almaya başlayacağı tarihler de açıklandı. En düşük emekli maaşından en yüksek emekli maaşına tüm tutarların ortaya çıktığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlı zam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. İşte Emeklilerle ilgili gündeme düşen son gelişme...

Altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin zamlı maaşlarını almaya başlayacağı tarihler de açıklandı. En düşük emekli maaşından en yüksek emekli maaşına tüm tutarların ortaya çıktığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlı zam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi! Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

17 Tem 2022 - 18:57 - Gündem

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