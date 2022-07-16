Bu Meyvenin Kabuğunu Çöpe Atanlar Doktordan Çıkamayacak! A’dan Z’ye Kadar Her Şeye Faydalı! Sadece Bu Taktikle…
Herkesin severek tükettiği muzun içi kadar dışının da yararları bulunuyor. Özellikle tok tutması nedeniyle diyetlere sıklıkla eklenen muzun kabuğundan elde edilen faydalar saymakla bitmiyor. Ciltten dişlere kadar pek çok konuda faydalı olan muz kabuklarını atmamakta fayda bulunuyor! İşte sağlığınıza büyük faydası olan Muz ile ilgili detaylar
Herkesin severek tükettiği muzun içi kadar dışının da yararları bulunuyor. Özellikle tok tutması nedeniyle diyetlere sıklıkla eklenen muzun kabuğundan elde edilen faydalar saymakla bitmiyor. Ciltten dişlere kadar pek çok konuda faydalı olan muz kabuklarını atmamakta fayda bulunuyor! Peki, muz kabuğunun yararları neler? Muz kabuğu diş beyazlatır mı? Muz kabuğu neye iyi gelir? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 13:09 - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.