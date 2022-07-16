- 16 Tem 2022 - 13:25 G: 16 Tem 2022 - 13:38

Masterchef Jüri Üyelerine Acun Ilıcalı’dan Zam Üstüne Zam! Haftalık Ceplerine Koydukları Para Öyle Basit Paralar Değil… “Acun Bizi de Gör!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan jüri üyelerine bomba bir zam geldiği iddia edildi. Haftalık ücretlerine zam üstüne zam yapan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı geçti. Basit paralarla uğraşmayan Acun Ilıcalı’nın yaptığı zamları gören duyan ise “Acun bizi de gör be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turların yapıldığı Masterchef’te para konusu bitmek nedir bilmiyor. Geçen sene Mehmet Yalçınkaya’nın, Somer Sivrioğlu’nun dolarla ödemesine sinirlenip; tartıştığı iddia edilmişti! Şimdi de Acun Ilıcalı’nın Masterchef jüri üyelerine yaptığı zam ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 13:25 Ankara- Yaşam

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