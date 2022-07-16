KYK Borçlularına Müjde! Büyük Düzenleme Geliyor! KYK Borçları Silinecek Mi? KYK Ödemesinde Faiz Kaldırılacak Mı? Bakan Kasapoğlu Açıkladı!
Ülkemiz öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri de öğrenim gördükleri sırada aldıkları devlet tarafından ödenen KYK kredisi geri ödemeleri. Son zamanlarda gündemde yoğun şekilde yer eden KYK kredilerinin faizi nedeni ile ortaya çıkan yüksek ödemeler ile ilgili düzenleme ve desteğin geleceği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı. İşte detaylar…
Türkiye’de isteğe bağlı olarak Üniversite öğrenimi gören öğrenciler KYK kredisi alabilmekte. Aylık olarak devlet tarafından sağlanan para desteği öğrenim boyunca sürmekte ve öğrenim sonrasında iş sahibi olunduğunda devlete faizi ile birlikte ödenmekte. Ancak son günlerde bu ödemeler ile ilgili detaylar gündem konusu olmaya başlamıştı. Verilen kredinin geri ödemesinde faiz nedeni ile ortaya çıkan yüksek miktar yüzünden vatandaşlar şikâyette bulunmaya başlamıştı. Muhalefetin de bu konuyu kürsülere taşıması ile öncelikli hal kazanan KYK kredi geri ödemeleri ile ilgili Bakan Kasapoğlu ise son noktayı koyan açıklamalarda bulundu. KYK kredi borçlularını sevindiren o açıklamalar ise şu şekilde.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Tem 2022 - 13:38 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.