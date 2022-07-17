Zamlı Maaşlar ve Maaş Farkları Hakkında Sevindiren Açıklama! Takvim Verildi; Tarih Açıklandı! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor…
Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan ara zamdan bu sene memur ve memur emeklilerinin yanı sıra asgari ücretli çalışanlar ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yararlandı. Zamlı maaşlarını henüz almamış olan emeklilerinin maaşlarını ne zaman alacağı ise, nihayet açıklandı! İşte detaylar...
Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan ara zamdan bu sene memur ve memur emeklilerinin yanı sıra asgari ücretli çalışanlar ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yararlandı. Zamlı maaşlarını henüz almamış olan emeklilerinin maaşlarını ne zaman alacağı ise, nihayet açıklandı! Peki, Bağ-Kur ve SSK emeklileri zamlı maaşı hangi tarihte alacak? Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? İşte, detaylar…
17 Tem 2022 - 18:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.