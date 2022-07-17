Zamlı Maaşlar ve Maaş Farkları Hakkında Sevindiren Açıklama! Takvim Verildi; Tarih Açıklandı! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor…

Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan ara zamdan bu sene memur ve memur emeklilerinin yanı sıra asgari ücretli çalışanlar ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yararlandı. Zamlı maaşlarını henüz almamış olan emeklilerinin maaşlarını ne zaman alacağı ise, nihayet açıklandı! Peki, Bağ-Kur ve SSK emeklileri zamlı maaşı hangi tarihte alacak? Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? İşte, detaylar…