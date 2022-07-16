- 16 Tem 2022 - 17:51 G: 16 Tem 2022 - 17:54

Google Haritalar'a Yeni Yakıt Tasarruf Özelliğini Duyurdu! Google Maps Araç Özelliğine Göre Rota Belirleyecek! Kullanırken Yakıttan Tasarruf Edebileceksiniz!

Her geçen gün insanlığın ihtiyaç duyduğu hayatı kolaylaştıran yardımcı özellikleri getirmesi ile çağımızın en büyük kullanım araçlarından biri olan Google, her gün Dünya üzerinde araç kullanan milyonlarca kişinin kullandığı Maps uygulamasına getireceği yakıt tasarrufu özelliği ile büyük merak uyandırdı. İşte detaylar…

Artık günümüzde adres bilmeme kavramını neredeyse yok eden yardımcı uygulamaların en bilinenlerinden birisi de Google Maps uygulaması. Dünyada herhangi bir yerden başka bir yere gitmek için gereken tek uygulamalardan biri olan Maps belirlediğiniz adresler arasında seyahat etmenizi kolaylıkla sağlıyor. Bilmediğiniz adreslere gitmenizde yardımcı olan uygulama adres tarifi tarafından da oldukça mükemmel. Uydu sistemleri aracılığı ile bu hizmeti sürdüren uygulama ise her geçen gün yapımcısı Google ve çalışanları tarafından güncellenmekte. Çağımızın eksiklerini kapatacak şekilde dizayn edilen uygulama için ise heyecanlandıran yeni yakıt tasarrufu özelliği duyuruldu. İşte merak edilen yakıt tasarrufu özelliği.

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16 Tem 2022 - 17:51 - Dünya

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