Google'dan Yakıt Tüketimini Azaltacak Hamle! Google Haritalar Yeni Yakıt Tasarruf Özelliğini Duyurdu! Google Maps Araç Özelliğine Göre Rota Belirleyecek!
Her geçen gün insanlığın ihtiyaç duyduğu hayatı kolaylaştıran yardımcı özellikleri getirmesi ile çağımızın en büyük kullanım araçlarından biri olan Google, her gün Dünya üzerinde araç kullanan milyonlarca kişinin kullandığı Maps uygulamasına getireceği yakıt tasarrufu özelliği ile büyük merak uyandırdı. İşte detaylar…
Artık günümüzde adres bilmeme kavramını neredeyse yok eden yardımcı uygulamaların en bilinenlerinden birisi de Google Maps uygulaması. Dünyada herhangi bir yerden başka bir yere gitmek için gereken tek uygulamalardan biri olan Maps belirlediğiniz adresler arasında seyahat etmenizi kolaylıkla sağlıyor. Bilmediğiniz adreslere gitmenizde yardımcı olan uygulama adres tarifi tarafından da oldukça mükemmel. Uydu sistemleri aracılığı ile bu hizmeti sürdüren uygulama ise her geçen gün yapımcısı Google ve çalışanları tarafından güncellenmekte. Çağımızın eksiklerini kapatacak şekilde dizayn edilen uygulama için ise heyecanlandıran yeni yakıt tasarrufu özelliği duyuruldu. İşte merak edilen yakıt tasarrufu özelliği.
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18 Tem 2022 - 11:17 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.