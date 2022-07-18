Google'dan Yakıt Tüketimini Azaltacak Hamle! Google Haritalar Yeni Yakıt Tasarruf Özelliğini Duyurdu! Google Maps Araç Özelliğine Göre Rota Belirleyecek!

Artık günümüzde adres bilmeme kavramını neredeyse yok eden yardımcı uygulamaların en bilinenlerinden birisi de Google Maps uygulaması. Dünyada herhangi bir yerden başka bir yere gitmek için gereken tek uygulamalardan biri olan Maps belirlediğiniz adresler arasında seyahat etmenizi kolaylıkla sağlıyor. Bilmediğiniz adreslere gitmenizde yardımcı olan uygulama adres tarifi tarafından da oldukça mükemmel. Uydu sistemleri aracılığı ile bu hizmeti sürdüren uygulama ise her geçen gün yapımcısı Google ve çalışanları tarafından güncellenmekte. Çağımızın eksiklerini kapatacak şekilde dizayn edilen uygulama için ise heyecanlandıran yeni yakıt tasarrufu özelliği duyuruldu. İşte merak edilen yakıt tasarrufu özelliği.

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