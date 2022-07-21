- 21 Tem 2022 - 23:53

Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuran Emekliye Anında 5500 Lira Ödeme Yapılıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun!

Promosyon ödemeleri emeklilere ve emeklilerin hak sahipleri olarak maaş alan dul ve yetimlere yapılmaya 2022 yılında da devam ediyor. Emekli aylığına gelen zamların ardından promosyonlarını artıran bankalar ise, bu aydan itibaren 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor. İşte detaylar...

Promosyon ödemeleri emeklilere ve emeklilerin hak sahipleri olarak maaş alan dul ve yetimlere yapılmaya 2022 yılında da devam ediyor. Emekli aylığına gelen zamların ardından promosyonlarını artıran bankalar ise, bu aydan itibaren 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor. O bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası ise, emekliler için kelimenin tam manasıyla kesenin ağzını açmış bulunuyor! Peki, Yapı Kredi Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ödemesini ne zaman yapıyor, kaç yıllık yapıyor? İşte, detaylar…

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21 Tem 2022 - 23:53 - Gündem

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