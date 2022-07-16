Yapı Kredi’den Bomba Kampanya! Başvuran Emekliye Anında 5500 Lira Ödeme Yapılıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun!
Promosyon ödemeleri emeklilere ve emeklilerin hak sahipleri olarak maaş alan dul ve yetimlere yapılmaya 2022 yılında da devam ediyor. Emekli aylığına gelen zamların ardından promosyonlarını artıran bankalar ise, bu aydan itibaren 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor. İşte detaylar...
Promosyon ödemeleri emeklilere ve emeklilerin hak sahipleri olarak maaş alan dul ve yetimlere yapılmaya 2022 yılında da devam ediyor. Emekli aylığına gelen zamların ardından promosyonlarını artıran bankalar ise, bu aydan itibaren 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemeleri gerçekleştirmeye başlıyor. O bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası ise, emekliler için kelimenin tam manasıyla kesenin ağzını açmış bulunuyor! Peki, Yapı Kredi Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ödemesini ne zaman yapıyor, kaç yıllık yapıyor? İşte, detaylar…
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16 Tem 2022 - 23:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.