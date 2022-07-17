- 17 Tem 2022 - 18:56

Survivor Ogeday’dan Bomba Açıklama Geldi! Aşkı Nisa Bölükbaşı Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki… “Birbirimize Hakim Olamadık!” Meğer…

Ekranların reyting canavarı haline dönüşmüş olan Survivor Türkiye yarışması, bu sezon All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almıştı. Ekranlardan haziran ayı itibariyle ayrılan Survivor All Star 2022 yarışmasına Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken’in aşkı damga vurmuştu. O çok konuşulan aşk hikayesi ile ilgili Ogeday Girişken bakın neler söyledi? İşte detaylar...

Ekranların reyting canavarı haline dönüşmüş olan Survivor Türkiye yarışması, bu sezon All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almıştı. Ekranlardan haziran ayı itibariyle ayrılan Survivor All Star 2022 yarışmasına Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken’in aşkı damga vurmuştu. O çok konuşulan aşk hikayesi ile ilgili Ogeday Girişken ilk kez konuştu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Ogeday Girişken ile Nisa Bölükbaşı birlikte mi? Ogeday ile Nisa ayrıldı mı? Ogeday, Nisa için ne dedi? İşte, detaylar…

17 Tem 2022 - 18:56 - Magazin

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