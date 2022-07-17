Survivor Ogeday’dan Bomba Açıklama Geldi! Aşkı Nisa Bölükbaşı Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki… “Birbirimize Hakim Olamadık!” Meğer…
Ekranların reyting canavarı haline dönüşmüş olan Survivor Türkiye yarışması, bu sezon All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almıştı. Ekranlardan haziran ayı itibariyle ayrılan Survivor All Star 2022 yarışmasına Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken’in aşkı damga vurmuştu. O çok konuşulan aşk hikayesi ile ilgili Ogeday Girişken bakın neler söyledi? İşte detaylar...
Ekranların reyting canavarı haline dönüşmüş olan Survivor Türkiye yarışması, bu sezon All Star konsepti ile TV8 ekranlarındaki yerini almıştı. Ekranlardan haziran ayı itibariyle ayrılan Survivor All Star 2022 yarışmasına Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken’in aşkı damga vurmuştu. O çok konuşulan aşk hikayesi ile ilgili Ogeday Girişken ilk kez konuştu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Ogeday Girişken ile Nisa Bölükbaşı birlikte mi? Ogeday ile Nisa ayrıldı mı? Ogeday, Nisa için ne dedi? İşte, detaylar…
17 Tem 2022 - 18:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.