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16 Tem 2022 - 17:14

Survivor Yarışmacıları Masterchef Yarışmasına Katılıyor! Acun Ilıcalı Tek Tek O İsimleri Seçti; Nisa, Evrim, Anıl Berk... Görenler Donup Kalacak!

Tv8 ekranlarının iki fenomen yarışması olan Masterchef ve Survivor resmen birleşiyor. Survivor All Star yarışmasından çıkan yarışmacıların birkaçına Acun Ilıcalı’dan Masterchef teklifi geldiği ortaya çıktı! Başta Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı olmak üzere Evrim Keklik ve Anıl Berk Baki gibi birçok kişi tarafından sevilen isimlerin Masterchef yarışmasında boy gösterecek olması herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…