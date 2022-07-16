Survivor Yarışmacıları Masterchef Yarışmasına Katılıyor! Acun Ilıcalı Tek Tek O İsimleri Seçti; Nisa, Evrim, Anıl Berk... Görenler Donup Kalacak!
Tv8 ekranlarının iki fenomen yarışması olan Masterchef ve Survivor resmen birleşiyor. Survivor All Star yarışmasından çıkan yarışmacıların birkaçına Acun Ilıcalı’dan Masterchef teklifi geldiği ortaya çıktı! Başta Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı olmak üzere Evrim Keklik ve Anıl Berk Baki gibi birçok kişi tarafından sevilen isimlerin Masterchef yarışmasında boy gösterecek olması herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ilk turlara katılan yarışmacılar, şefleri etkilemek adına yemeklerini en iyi şekilde çıkartmaya çalışıyorlardı. Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Masterchef yarışmasına; Survivor yarışmacılarının geleceğinin ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, hangi isimler Masterchef yarışmasına gelecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.