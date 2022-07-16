Şeyma Subaşı İddialı Bikinisiyle Bodrum’u Salladı! “Boyun Kadar Kızın Var!” Görenlerin Dili Tutuluyor; Kimse Gözlerini Alamıyor! Doğal Afet…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla ününe ün katan Şeyma Subaşı, en son olarak Mohammed Alsaloussi’yle anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, yüzüğü parmağına taktıktan birkaç gün sonra hamile olduğunu dile getirmişti. Çok geçmeden bebeğini kaybettiğini haber vermiş ve Mohammed Alsaloussi’yle ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Sadece 20 gün gibi bir sürede bunları yaşayan Şeyma Subaşı, daha sonra yeniden barışma kararı almıştı. Şimdilerde yeniden Mohammed Alsaloussi’yle anılan Subaşı, Bodrum’da ateş eden bikinisiyle görüntülendi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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