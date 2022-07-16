- 16 Tem 2022 - 17:15

Şeyma Subaşı İddialı Bikinisiyle Bodrum’u Salladı! “Boyun Kadar Kızın Var!” Görenlerin Dili Tutuluyor; Kimse Gözlerini Alamıyor! Doğal Afet…

Kısa bir süre önce Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle yeniden barıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Paris sokaklarından kendisini Bodrum’a attı! İddialı bikinisiyle nefesleri kesip Bodrum’u sallayan Şeyma Subaşı’na “Boyun kadar kızın var” yorumlarında bulundular! İşte görenlerin dilinin tutulmasına neden olan Şeyma Subaşı’nın bikinili pozları…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla ününe ün katan Şeyma Subaşı, en son olarak Mohammed Alsaloussi’yle anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, yüzüğü parmağına taktıktan birkaç gün sonra hamile olduğunu dile getirmişti. Çok geçmeden bebeğini kaybettiğini haber vermiş ve Mohammed Alsaloussi’yle ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Sadece 20 gün gibi bir sürede bunları yaşayan Şeyma Subaşı, daha sonra yeniden barışma kararı almıştı. Şimdilerde yeniden Mohammed Alsaloussi’yle anılan Subaşı, Bodrum’da ateş eden bikinisiyle görüntülendi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 17:15 Ankara- Yaşam

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