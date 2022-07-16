Fahriye Evcen’in Deri Pantolonlu Fizik Şovu Yaktı Yıktı! İkinci Çocuğa Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti!

TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan sonra ilk kez ekranlara gelmişti. Sadece 27 hafta sete çıkan Fahriye Evcen, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Diziden çocuğu için ayrıldığı bilinen Fahriye Evcen’in hamile olduğu ise diziden ayrılmasının ardından ortaya çıkmıştı. Peki, Fahriye Evcen nasıl paylaşımlarda bulundu?

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