- 16 Tem 2022 - 17:15

Fahriye Evcen’in Deri Pantolonlu Fizik Şovu Yaktı Yıktı! İkinci Çocuğa Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti!

İkinci çocuğu hamile olduğu öğrenilen Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor! Deri bir pantolon giyerek fizik şov yapan Fahriye Evcen, sosyal medyayı resmen inletti. Güzelliğiyle ve düzgün vücuduyla gündeme gelen Fahriye Evcen’in bu paylaşımı akılları başlardan aldı! İşte Fahriye Evcen’den gelen muhteşem pozlar…

TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan sonra ilk kez ekranlara gelmişti. Sadece 27 hafta sete çıkan Fahriye Evcen, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Diziden çocuğu için ayrıldığı bilinen Fahriye Evcen’in hamile olduğu ise diziden ayrılmasının ardından ortaya çıkmıştı. Peki, Fahriye Evcen nasıl paylaşımlarda bulundu?

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16 Tem 2022 - 17:15 Ankara- Yaşam

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