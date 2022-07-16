Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’yla Sert Gönderme! Yüzüne Para Saçtıktan Sonra Ortalık Karıştı; Hızını Alamadı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldırmasının ardından Adem Kılıççı, hem Nisa Bölükbaşı’nı hem de Acun Ilıcalı’yı takipten çıkmıştı. Bir daha Survivor yarışmasına katılmayacağını gösteren Adem Kılıççı’dan şimdide bomba bir rest geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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