Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’yla Sert Gönderme! Yüzüne Para Saçtıktan Sonra Ortalık Karıştı; Hızını Alamadı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı’dan bomba bir gönderme geldi! Acun Ilıcalı’ya gönderme aldığına dair yorumlar gelirken; sosyal medya karıştı. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı’nın Acun Ilıcalı’nın “Yüzüne para saçtığı” iddia edilmişti ki, Adem Kılıççı’nın hızını alamadığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldırmasının ardından Adem Kılıççı, hem Nisa Bölükbaşı’nı hem de Acun Ilıcalı’yı takipten çıkmıştı. Bir daha Survivor yarışmasına katılmayacağını gösteren Adem Kılıççı’dan şimdide bomba bir rest geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.