- 16 Tem 2022 - 17:13 G: 16 Tem 2022 - 17:23

Eda Ece’nin Yırtmaçlı Elbisesi “Ateşli” Yorumları Yaptırdı! Görenlerin Dibi Düşüyor; Hayran Kalıyor! “Yıldız’ıma Bak Be” İncecik Fiziğiyle…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat vere Eda Ece, yırtmaçlı bir elbise tercih ederek akılları başlardan aldı götürdü! Hayranlarından ateş emojileri alan Eda Ece, incecik fiziğiyle tatil pozlarını paylaştı! İşte görenlerin dibinin düşmesine, hayran kalmasına neden olan o paylaşım…

Yasak Elma dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte soluğu tatilde alan Eda Ece, Fransa’da lüks bir otelde tatil yapıyor. Hem Maske Kimsin Sen hem de Yasak Elma setinde çok yorulan güzel oyuncu; yeni sezona bomba gibi hazırlanmak için yazın tadını çıkarıyor. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan alan Eda Ece, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

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