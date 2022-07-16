Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, yine nefes kesti! Daracık, zümrüt yeşili bikinisini bir giyen, bir çıkartan Yılmaz’a Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterinden göndermeler geldi! “Yıldız da kimmiş be senin yanında” yorumlarını alan Biran Damla Yılmaz, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara veda etmişti. Sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin boşluğundan faydalanan Biran Damla Yılmaz ise tatile çıkarak bikinili paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.