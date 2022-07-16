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16 Tem 2022 - 21:42

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, yine nefes kesti! Daracık, zümrüt yeşili bikinisini bir giyen, bir çıkartan Yılmaz’a Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakterinden göndermeler geldi! “Yıldız da kimmiş be senin yanında” yorumlarını alan Biran Damla Yılmaz, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…