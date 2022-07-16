Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve Survivor tarihinin en iyi isimleri arasında yerini alan Sema Aydemir, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Minili bir paylaşımda bulunan güzel isme bakanlar hayran kaldı! Fiziğiyle başları döndüren Sema Aydemir, “Kalp krizi geçirdim” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un bir çok alanında çalışan Sema Aydemir, Exxen Cup’ta yayınlanan Survivor yarışmasının şampiyonu olmuş ve kupayı kaldırmıştı. Peki, Sema Aydemir nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.