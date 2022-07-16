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16 Tem 2022 - 21:42

Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve Survivor tarihinin en iyi isimleri arasında yerini alan Sema Aydemir, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Minili bir paylaşımda bulunan güzel isme bakanlar hayran kaldı! Fiziğiyle başları döndüren Sema Aydemir, “Kalp krizi geçirdim” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…