Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Bas Bas Bağırdılar; 9 Yıllık Aşklarını Hiçe Saydılar! Kavga Sebebini Duyan Gören Mosmor Oluyor…
Sosyal medyaya bomba gibi bir görüntü düştü! Acun Ilıcalı’nın ve Şeyma Subaşı’nın birbirlerine girdikleri görülen görsel; 9 yıllık aşklarını hiçe saydıklarını gösterdi. Birbirlerine bas bas bağıran eski evli çiftlerin kavga sebebini duyan gören ise adeta mosmor oldu! Peki, Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasında neler oluyor?
9 yıl boyunca aşk yaşayan ikili, ilişkilerinin son bir yılını evli geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı’nın Çağatay Ulusoy’la Acun Ilıcalı’yı aldattığı yönde haberler çıkınca; Subaşı bu iddiaları birinci dilden yalanlamış ve “Biz çok yorulmuştuk!” açıklamasında bulunmuştu. Yıllardır arkadaş olarak hayatlarına devam eden Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı resmen birbirine girdi! İte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.