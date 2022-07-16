Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Bas Bas Bağırdılar; 9 Yıllık Aşklarını Hiçe Saydılar! Kavga Sebebini Duyan Gören Mosmor Oluyor…

9 yıl boyunca aşk yaşayan ikili, ilişkilerinin son bir yılını evli geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı’nın Çağatay Ulusoy’la Acun Ilıcalı’yı aldattığı yönde haberler çıkınca; Subaşı bu iddiaları birinci dilden yalanlamış ve “Biz çok yorulmuştuk!” açıklamasında bulunmuştu. Yıllardır arkadaş olarak hayatlarına devam eden Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı resmen birbirine girdi! İte merak edilen tüm detaylar…

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