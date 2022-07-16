Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!”
STAR TV Ekranlarının yükselen yıldızı olan Duy Beni dizisinin fişi çekildi, işi bitti! İlk bölümleriyle büyük yankı uyandıran Duy Beni dizisinden gelen son dakika kararı herkesi mahvetti! Yayınlanan ve tepkileri arka arkaya alan sahneler sonrasında; birçok kişi dizinin final olması gerektiğine dair yorumlarda bulundu! Peki, Duy Beni dizisi başladığı gibi bitiyor mu?
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun ve Meltem Akçöl gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin yayınlanan ilk bölümü büyük bir yankı uyandırmıştı. Hem hikayesiyle hem de konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duy Beni dizisinin yayınlanan bir sahnesi seyirciyi çıldırttı; diziyi tefe koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.