Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!”

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun ve Meltem Akçöl gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin yayınlanan ilk bölümü büyük bir yankı uyandırmıştı. Hem hikayesiyle hem de konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duy Beni dizisinin yayınlanan bir sahnesi seyirciyi çıldırttı; diziyi tefe koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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