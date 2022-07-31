Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?
2022 yılı Adli tatil takviminde de detaylar belli olmaya başladı. Yargı çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı bu tatil dönemi, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda bu süreç “Adli tatil süresi” başlığının 102. maddesinde belirtilmiş durumdadır.
Adli tatil dönemlerinde nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam etse de bu dönem, adli çalışanların izin dönemi olarak biliniyor. Söz konusu davaların dışında yargı işlemleri olan vatandaşlar, adli tatil sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini araştırıyor. Peki adli tatil dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yargı işlemleri olanlar, bu işlerini hangi tarihlerde halledebilir? İşte detaylar…
Adli tatil dönemlerinde hakim, savcı ve adliye çalışanları izinli oluyor ve adli tatilin başlayacağı tarih, yargı işlemleri olan vatandaşların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dava süreçlerine, adli tatil dönemlerine ara veriliyor ve 2022 yılı Adli tatil takviminde de detaylar belli olmaya başladı. Yargı çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı bu tatil dönemi, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda bu süreç “Adli tatil süresi” başlığının 102. maddesinde belirtilmiş durumdadır.
Adli Tatil Döneminde Hangi Davalar Devam Ediyor?
Adli tatil dönemlerinde tüm yargı işlemleri ve davalar rafa kaldırılmıyor ve bazı dava ve işlemler devam ediyor. Adli tatil dönemlerinde; ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporu alınması ve dipeçci atanması talepleri ile ilgili dava işlemler devam ederken, nafaka ve soybağı davaları, nüfus kayıt düzenlemeleri, hizmet akdi ve iş sözleşmesi davaları, ticari defter kaybından kaynaklı davalar, iflas ve konkordato ve sermaye şirketleri ile ilgili davalar, izin verilen keşif işlemleri, çekişmesiz yargı işlemleri, tahkim hükmünde mahkeme görevindeki işlemler, kanunlarda ivedi olduğu belirtilen dava ve işlemler görülmeye devam ediyor.
Adli Tatil Dönemi Ne Zaman?
Adli tatil dönemlerinde görülebilecek davalar dışındaki diğer dava ve yargı işlemleri ise adli tatil dönemi sona erdikten sonra gerçekleştiriliyor. Adli tatil dönemi ise her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor ve bu konuya ilişkin olarak Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddede “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül’de başlar” ifadesi yer alıyor.
31 Tem 2022 - 09:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.