- 17 Tem 2022 - 09:28 G: 17 Tem 2022 - 09:31

Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu!

Altın fiyatları çakıldıkça çakılmaya başladı! Bugün almayan yarın resmen kafasını duvarlara vuracak. Son 9 ayın en düşük verilerine ulaşan ONS altından etkilenen altın; uzun bir süredir 980 lirayı bile aşamıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

1000 liraya kadar yükselen altın; milyonları şok etmişti. Altındaki bu hızlı yükselişin önüne geçmek adına devlet bir hamlede bulunmuştu. Bir anda diplere kadar düşen altın alıcısını harekete geçirmişti. Altını yüksekten alan vatandaşlar ise altının yeniden yükseleceği günleri merakla beklemeye başlamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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17 Tem 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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