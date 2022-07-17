Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu!

1000 liraya kadar yükselen altın; milyonları şok etmişti. Altındaki bu hızlı yükselişin önüne geçmek adına devlet bir hamlede bulunmuştu. Bir anda diplere kadar düşen altın alıcısını harekete geçirmişti. Altını yüksekten alan vatandaşlar ise altının yeniden yükseleceği günleri merakla beklemeye başlamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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