Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu!
Altın fiyatları çakıldıkça çakılmaya başladı! Bugün almayan yarın resmen kafasını duvarlara vuracak. Son 9 ayın en düşük verilerine ulaşan ONS altından etkilenen altın; uzun bir süredir 980 lirayı bile aşamıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
1000 liraya kadar yükselen altın; milyonları şok etmişti. Altındaki bu hızlı yükselişin önüne geçmek adına devlet bir hamlede bulunmuştu. Bir anda diplere kadar düşen altın alıcısını harekete geçirmişti. Altını yüksekten alan vatandaşlar ise altının yeniden yükseleceği günleri merakla beklemeye başlamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.