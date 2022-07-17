- 17 Tem 2022 - 09:55 G: 17 Tem 2022 - 10:00

Survivor Ayşe Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı! “Sergen Görmesin Kız!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha bulunan ve bu kez 4. olan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra tatillere çıkmaya başladı! İncecik belini kanıtlayan Ayşe Yüksel, bikinisiyle alev alev yaktı! Masterchef yarışmacısı Sergen Özen’le evleneceği konuşulan Ayşe Yüksel’in o hallerini görenler donup kaldı! İşte milyonlara “Sergen görmesin kız” dedirten o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Ayşe Yüksel, sosyal medyada milyonlarca kişiye hitap etmeye başlamıştı. Survivor 2020 yılında rekorlar kıran Ayşe Yüksel, kupayı ne kadar çok istediğini göstermişti ama yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Survivor 2022 All Star sezonuna 1,5 ay kadar geç giren Ayşe Yüksel, yine performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı ama bu kez de 4. olarak hikayesini noktalamıştı. Yarışmadan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan Ayşe Yüksel; bikinili pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Tem 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında… mask
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!” mask
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Survivor Ayşe, Masterchef Yarışmacıyla Evlenmeye Karar Verdi! Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Yüzükler Takıldı! Ayşe’nin Babası “Verdim Gitti” Dedi; Olanlar Oldu! mask
Survivor Ayşe, Masterchef Yarışmacıyla Evlenmeye Karar Verdi! Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Yüzükler Takıldı! Ayşe’nin Babası “Verdim Gitti” Dedi; Olanlar Oldu!
Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’yla Sert Gönderme! Yüzüne Para Saçtıktan Sonra Ortalık Karıştı; Hızını Alamadı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’yla Sert Gönderme! Yüzüne Para Saçtıktan Sonra Ortalık Karıştı; Hızını Alamadı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Nisa’nın Sevgilisinden Bomba Açıklama! “Resmen Diz Çöküp Evlenme Teklifi Etmiş!” Survivor Yarışmacılarına Verdi Veriştirdi; Bir Gram Acımadı! mask
Survivor Nisa’nın Sevgilisinden Bomba Açıklama! “Resmen Diz Çöküp Evlenme Teklifi Etmiş!” Survivor Yarışmacılarına Verdi Veriştirdi; Bir Gram Acımadı!
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Evleniyor Mu? Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı; İsteme Töreninin Yapıldığı Konuşuluyordu... “Bu Kadarı da Pes!” mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Evleniyor Mu? Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı; İsteme Töreninin Yapıldığı Konuşuluyordu... “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Yarışmacıları Masterchef Yarışmasına Katılıyor! Acun Ilıcalı Tek Tek O İsimleri Seçti; Nisa, Evrim, Anıl Berk... Görenler Donup Kalacak! mask
Survivor Yarışmacıları Masterchef Yarışmasına Katılıyor! Acun Ilıcalı Tek Tek O İsimleri Seçti; Nisa, Evrim, Anıl Berk... Görenler Donup Kalacak!
Survivor Sude – Mert Aşkı Kökten Bitti! Video Çekerken Birbirilerine Girdiler, Sude Burcu 1 Dakika İçinde Öyle Şeyler Duydu Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Sude – Mert Aşkı Kökten Bitti! Video Çekerken Birbirilerine Girdiler, Sude Burcu 1 Dakika İçinde Öyle Şeyler Duydu Ki… “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı…
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca… mask
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında… mask
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Pop Müziğin Kraliçesi Demet Geleneği Bozmadı...İlk Sırada! mask
Pop Müziğin Kraliçesi Demet Geleneği Bozmadı...İlk Sırada!
Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!” mask
Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!”
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü… mask
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…
Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı! mask
Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı!
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev… mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev…
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!” mask
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu! mask
Altın Fiyatları Çakıldıkça Çakılıyor! Bugün Almayan; Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak! 1000 Liraya Almak Artık Hayal Oldu!
Limon Kabuğunu Çöpe Atanlar Doktordan Çıkamayacak! A’dan Z’ye Kadar Her Şeye Faydalı! Limon kabuğunu kaynatıp içmek neye iyi gelir? mask
Limon Kabuğunu Çöpe Atanlar Doktordan Çıkamayacak! A’dan Z’ye Kadar Her Şeye Faydalı! Limon kabuğunu kaynatıp içmek neye iyi gelir?
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! İşte son durum mask
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! İşte son durum
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı…
Baba Vanga’dan 2022 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; 6 Kehaneti Arka Arkaya Sıraladı! 2 Tanesi Zaten Çıktı… mask
Baba Vanga’dan 2022 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; 6 Kehaneti Arka Arkaya Sıraladı! 2 Tanesi Zaten Çıktı…
Burçların Sır Saklama Süreleri Nedir? En Dedikoducu Burçlar Hangisidir? İşte Sır Tutan Ve Tutamayan Burçlar.. mask
Burçların Sır Saklama Süreleri Nedir? En Dedikoducu Burçlar Hangisidir? İşte Sır Tutan Ve Tutamayan Burçlar..

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL