Survivor Ayşe Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı! “Sergen Görmesin Kız!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Ayşe Yüksel, sosyal medyada milyonlarca kişiye hitap etmeye başlamıştı. Survivor 2020 yılında rekorlar kıran Ayşe Yüksel, kupayı ne kadar çok istediğini göstermişti ama yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Survivor 2022 All Star sezonuna 1,5 ay kadar geç giren Ayşe Yüksel, yine performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı ama bu kez de 4. olarak hikayesini noktalamıştı. Yarışmadan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan Ayşe Yüksel; bikinili pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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