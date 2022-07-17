Survivor Ayşe Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı! “Sergen Görmesin Kız!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha bulunan ve bu kez 4. olan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra tatillere çıkmaya başladı! İncecik belini kanıtlayan Ayşe Yüksel, bikinisiyle alev alev yaktı! Masterchef yarışmacısı Sergen Özen’le evleneceği konuşulan Ayşe Yüksel’in o hallerini görenler donup kaldı! İşte milyonlara “Sergen görmesin kız” dedirten o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Ayşe Yüksel, sosyal medyada milyonlarca kişiye hitap etmeye başlamıştı. Survivor 2020 yılında rekorlar kıran Ayşe Yüksel, kupayı ne kadar çok istediğini göstermişti ama yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Survivor 2022 All Star sezonuna 1,5 ay kadar geç giren Ayşe Yüksel, yine performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı ama bu kez de 4. olarak hikayesini noktalamıştı. Yarışmadan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan Ayşe Yüksel; bikinili pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.