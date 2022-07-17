Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ın Aylık Geliri Akılları Yerinden Ediyor! “Bulmuşta Bunuyor!” Estetikle Bambaşka Birisi Olmuştu; Kazancı Şok Etti…
Yaptığı yemek videolarıyla akıllara kazınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın aylık geliri herkesi şok içerisinde bıraktı! Söz konusu olan kazancı duyanlar ise “Bulmuşta bunuyor” yorumlarında bulundular! Kısa bir süre önce burun estetiği olarak bambaşka birisine dönüşen Taha Duymaz’ın aylık kazancı; herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Köy evinin mutfağında yapmış olduğu samimi yemek videolarıyla hem eleştirileri hem de beğenileri toplayan Taha Duymaz, çok genç yaşlarda ünlü olmayı başarmıştı. Şimdilerde 18 yaşında olan Taha Duymaz, yüzündeki değişimle herkesi şaşırtmıştı. Sadece burun estetiği olmasına rağmen yüzünün birkaç yerinde estetik olduğunu düşündüren Taha Duymaz’un aylık kazancını gören duyan şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.