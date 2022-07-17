- 17 Tem 2022 - 10:27 G: 17 Tem 2022 - 10:30

Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ın Aylık Geliri Akılları Yerinden Ediyor! “Bulmuşta Bunuyor!” Estetikle Bambaşka Birisi Olmuştu; Kazancı Şok Etti…

Yaptığı yemek videolarıyla akıllara kazınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın aylık geliri herkesi şok içerisinde bıraktı! Söz konusu olan kazancı duyanlar ise “Bulmuşta bunuyor” yorumlarında bulundular! Kısa bir süre önce burun estetiği olarak bambaşka birisine dönüşen Taha Duymaz’ın aylık kazancı; herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Köy evinin mutfağında yapmış olduğu samimi yemek videolarıyla hem eleştirileri hem de beğenileri toplayan Taha Duymaz, çok genç yaşlarda ünlü olmayı başarmıştı. Şimdilerde 18 yaşında olan Taha Duymaz, yüzündeki değişimle herkesi şaşırtmıştı. Sadece burun estetiği olmasına rağmen yüzünün birkaç yerinde estetik olduğunu düşündüren Taha Duymaz’un aylık kazancını gören duyan şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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