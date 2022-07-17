Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olarak gelen Ogeday Girişken, bu duruma pişman olduğunu açıklayınca herkes şok oldu! Biricik sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nın bu sözleri duymasıyla birlikte yıkılacağı gündeme geldi! “Keşke” diyen Ogeday Girişken, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması Haziran ayının son günü ekranlara veda etmişti. Nisa Bölükbaşı, rakibi Adem Kılıççı’ya göre daha yüksek SMS alınca kupayı kaldıran isim olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın biricik aşkı Ogeday Girişken ise tüm desteğinin Nisa Bölükbaşı’na olacağını duyurarak; aşkını dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.