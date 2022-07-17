Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in ilk sezonunda bulunan Eslem Sena Yurt’un son galini görenler donup kalıyor. Masterchef yarışmasının ilk sezonunda yer alan Hakan Kanık’la doludizgin bir aşk yaşan ve olaylı bir biçimde ayrılan iki isimden Eslem Sena Yurt’un son hali görenleri şok etti. Taş bebeklere dönen ve güzelliğiyle kasıp kavuran Eslem Sena Yurt, binlerce yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonunda bulunan Eslem Sena Yurt, yarışmada yapmış olduğu yemeklerle şeflere mest etmişti. Osmanlı mutfağı ağırlıklı çalışan Yurt, Masterchef yarışmasında birde aşk dedikodularına karışmıştı. Masterchef yarışmasının yakışıklısı olan Hakan Kanık’la ilişki yaşadıkları iddia edilen Eslem Sena Yurt, öyle bir değişim yaşadı ki, görenler gözlerini alamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.