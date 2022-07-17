- 17 Tem 2022 - 11:28 G: 17 Tem 2022 - 11:45

Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in ilk sezonunda bulunan Eslem Sena Yurt’un son galini görenler donup kalıyor. Masterchef yarışmasının ilk sezonunda yer alan Hakan Kanık’la doludizgin bir aşk yaşan ve olaylı bir biçimde ayrılan iki isimden Eslem Sena Yurt’un son hali görenleri şok etti. Taş bebeklere dönen ve güzelliğiyle kasıp kavuran Eslem Sena Yurt, binlerce yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonunda bulunan Eslem Sena Yurt, yarışmada yapmış olduğu yemeklerle şeflere mest etmişti. Osmanlı mutfağı ağırlıklı çalışan Yurt, Masterchef yarışmasında birde aşk dedikodularına karışmıştı. Masterchef yarışmasının yakışıklısı olan Hakan Kanık’la ilişki yaşadıkları iddia edilen Eslem Sena Yurt, öyle bir değişim yaşadı ki, görenler gözlerini alamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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