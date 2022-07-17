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17 Tem 2022 - 11:28

Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in ilk sezonunda bulunan Eslem Sena Yurt’un son galini görenler donup kalıyor. Masterchef yarışmasının ilk sezonunda yer alan Hakan Kanık’la doludizgin bir aşk yaşan ve olaylı bir biçimde ayrılan iki isimden Eslem Sena Yurt’un son hali görenleri şok etti. Taş bebeklere dönen ve güzelliğiyle kasıp kavuran Eslem Sena Yurt, binlerce yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…