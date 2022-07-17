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17 Tem 2022 - 11:58

Seda Sayan Dantelli Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! “60 Yaşında Kadınsın; Azıcık Ağır Oturaklı Ol!” Hırkasının Düğmelerini Açtıkça Açtı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine fiziğiyle salladı geçti. Beyaz hırkasının içerisine giymiş olduğu siyah dantelli sütyenini göstere göstere paylaşan Seda Sayan’a bir takipçisi ise “60 yaşında kadınsın! Azıcık ağır oturaklı ol” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’dan gelen nefes kesici pozlar!