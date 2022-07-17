Seda Sayan Dantelli Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! “60 Yaşında Kadınsın; Azıcık Ağır Oturaklı Ol!” Hırkasının Düğmelerini Açtıkça Açtı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine fiziğiyle salladı geçti. Beyaz hırkasının içerisine giymiş olduğu siyah dantelli sütyenini göstere göstere paylaşan Seda Sayan’a bir takipçisi ise “60 yaşında kadınsın! Azıcık ağır oturaklı ol” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’dan gelen nefes kesici pozlar!
Mayıs ayının ilk haftasında kendisinden 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten’le evlenmeyi planlayan Seda Sayan, vize sorunları yaşayınca Nisan ayının son günlerinde İstanbul’da evlenmişti. İkilinin düğününe Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin gelmemiş, annesinin düğünü yerine kız arkadaşıyla ciğer yemeğe gittiği ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ise evlendikten birkaç gün sonra Paris’te soluğu almıştı. Şimdilerde ikinci balayını yapan Seda Sayan’ın sütyenini göstere göstere paylaşması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.