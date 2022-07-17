Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sular durulmuyor! Final günü birbirine giren Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya, Survivor izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’dan gelen son paylaşım; “Öldürücü” olarak yorumlandı! 3 milyon liralık aracını alamayan Batuhan Karacakaya, öyle bir şey dedi ki, Acun Ilıcalı’nın bu kez ipini kesmesi an meselesi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının final bölümünde Batuhan Karacakaya, 3. olarak yarışmadan ayrılmıştı. Bunun üzerine Batuhan Karacakaya’nın annesi sosyal medya üzerinden “Oğlumun hakkını yediniz” açıklamasında bulunmuştu! Acun Ilıcalı ise “Kimse namusumuza laf edemez” diyerek; Batuhan Karacakaya’nın hakkının yenilmediğinden bahsetmişti. Çok geçmeden Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı birbirine girmişti. Peki, Batuhan Karacakaya nasıl bir gönderme yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.