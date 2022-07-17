- 17 Tem 2022 - 12:27 G: 17 Tem 2022 - 12:47

Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sular durulmuyor! Final günü birbirine giren Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya, Survivor izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’dan gelen son paylaşım; “Öldürücü” olarak yorumlandı! 3 milyon liralık aracını alamayan Batuhan Karacakaya, öyle bir şey dedi ki, Acun Ilıcalı’nın bu kez ipini kesmesi an meselesi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının final bölümünde Batuhan Karacakaya, 3. olarak yarışmadan ayrılmıştı. Bunun üzerine Batuhan Karacakaya’nın annesi sosyal medya üzerinden “Oğlumun hakkını yediniz” açıklamasında bulunmuştu! Acun Ilıcalı ise “Kimse namusumuza laf edemez” diyerek; Batuhan Karacakaya’nın hakkının yenilmediğinden bahsetmişti. Çok geçmeden Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı birbirine girmişti. Peki, Batuhan Karacakaya nasıl bir gönderme yaptı?

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17 Tem 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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