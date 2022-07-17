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17 Tem 2022 - 12:27

Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sular durulmuyor! Final günü birbirine giren Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya, Survivor izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’dan gelen son paylaşım; “Öldürücü” olarak yorumlandı! 3 milyon liralık aracını alamayan Batuhan Karacakaya, öyle bir şey dedi ki, Acun Ilıcalı’nın bu kez ipini kesmesi an meselesi…