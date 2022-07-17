Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları Başları Döndürdü! Açıldı Saçıldı; Askılı Bluzuyla Yürekleri Hoplattı! “Senin Bizi Böyle Yükseltmeye Hakkın Yok!”
En son olarak İlhan Şen’le Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Burcu Özberk, dizisi biter bitmez kendisini tatile atmıştı. Bali’de uzun süreli bir tatil yapan Burcu Özberk, şimdide iç çamaşırsız pozlarıyla başları döndürdü! Açıldıkça açılan güzel oyuncu; askılı bluzuyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Hayranlarından “Yükseltmeye hakkın yok” yorumlarını alan Burcu Özberk, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra çalışmak istemediğini dile getiren Burcu Özberk, çok yorulduğunu açıklamıştı. Dediğini de yapmış; hiçbir yaz dizisinde güzel oyuncu bulunmamıştı. Dijital bir projede olacağı ortaya çıkan Burcu Özberk, dizi çekimleri başlamadan önce yeniden bir tatile çıkmıştı. Tatilinden iç çamaşırsız pozlarda bulunan Burcu Özberk, akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.