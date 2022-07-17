Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları Başları Döndürdü! Açıldı Saçıldı; Askılı Bluzuyla Yürekleri Hoplattı! “Senin Bizi Böyle Yükseltmeye Hakkın Yok!”

Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra çalışmak istemediğini dile getiren Burcu Özberk, çok yorulduğunu açıklamıştı. Dediğini de yapmış; hiçbir yaz dizisinde güzel oyuncu bulunmamıştı. Dijital bir projede olacağı ortaya çıkan Burcu Özberk, dizi çekimleri başlamadan önce yeniden bir tatile çıkmıştı. Tatilinden iç çamaşırsız pozlarda bulunan Burcu Özberk, akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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