- 17 Tem 2022 - 13:26 G: 17 Tem 2022 - 14:06

Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor…

Yakın zamanda yeniden ekranlarda olacak olan Hande Erçel’in Behzat Ç. dizisiyle anlaştığı gündeme bomba gibi düştü! Dizi sektörünün yeniden yazılmasına neden olacak bu ikilinin birleşmesi; herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Hande Erçel Behzat Ç dizisinde hangi karaktere hayat verecek?

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, 10 aydır hiçbir projede yer almamıştı. Yeni dizisinin iyi bir hikayeye sahip olmasını ve içine sinmesini isteyen Hande Erçel’in Erdal Beşikçioğlu’yla Behzat Ç. dizisinde yer alacak olması sosyal medyayı salladı! İkilinin birleşiminden doğacak olan enerji ise şimdiden merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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