Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor…
Yakın zamanda yeniden ekranlarda olacak olan Hande Erçel’in Behzat Ç. dizisiyle anlaştığı gündeme bomba gibi düştü! Dizi sektörünün yeniden yazılmasına neden olacak bu ikilinin birleşmesi; herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Hande Erçel Behzat Ç dizisinde hangi karaktere hayat verecek?
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, 10 aydır hiçbir projede yer almamıştı. Yeni dizisinin iyi bir hikayeye sahip olmasını ve içine sinmesini isteyen Hande Erçel’in Erdal Beşikçioğlu’yla Behzat Ç. dizisinde yer alacak olması sosyal medyayı salladı! İkilinin birleşiminden doğacak olan enerji ise şimdiden merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.