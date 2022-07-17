Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İsimleri Bile Hazır; Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Havalara Uçacak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti resmen ortaya çıktı! İsminin bile belli olduğu konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bebeği, sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hayranlarını havalara uçuracak o iddia!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Fahriye Evcen, Karan sebebiyle daha fazla çalışmayacağını duyurmuştu. Gündemi sallayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in çiftinin bebek beklediği haberi ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden hemen sonra ortaya çıkmıştı! Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bebeklerinin cinsiyeti ne olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.