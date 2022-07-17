- 17 Tem 2022 - 13:53 G: 17 Tem 2022 - 14:19

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İsimleri Bile Hazır; Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Havalara Uçacak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti resmen ortaya çıktı! İsminin bile belli olduğu konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bebeği, sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hayranlarını havalara uçuracak o iddia!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Fahriye Evcen, Karan sebebiyle daha fazla çalışmayacağını duyurmuştu. Gündemi sallayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in çiftinin bebek beklediği haberi ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden hemen sonra ortaya çıkmıştı! Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bebeklerinin cinsiyeti ne olacak?

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17 Tem 2022 - 13:53 Ankara- Yaşam

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