Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu?

Ülkemizde bir yılı aşkın süredir kur ve enflasyon artışları devam etmekte. Dünya genelinde Koronavirüs salgın hastalığının baş göstermesi ile birlikte üretimin durma seviyelerine gelmesi ile tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de bu ekonomik sorunlar baş göstermeye başlamıştı. İthalat seviyesinin çok yüksek olduğu ülkemizde ise enflasyon nedenli kur yükselişleri hayat pahalılığını son derece artırmaya başladı. Hal böyle iken yatırımların da önemi oldukça yükseldi. Elinde nakit para bulunduran vatandaşların en çok yöneldiği yatırımlardan biri de Dolar ve Euro oldu. Ancak günlük hatta dakikalık değişimlere uğrayan doları ve Euro kurlarında vatandaşların önemli bir çekincesi bulunmakta. Dolar’a mı yoksa Euro’ya mı yatırım yapmanın daha mantıklı olacağı ile ilgili ise İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu.

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