Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu?
Ülkemizde özellikle Dolar ve Euro kurlarındaki ani değişiklikler nedeni ile yatırımcılar da hayli kaygılı durumda. Birikimi ile yatırım yapmak isteyenleri kafasını karıştıran en büyük sorulardan biri ise Dolar mı yoksa Euro mu almak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise soru işaretlerini giderecek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Ülkemizde bir yılı aşkın süredir kur ve enflasyon artışları devam etmekte. Dünya genelinde Koronavirüs salgın hastalığının baş göstermesi ile birlikte üretimin durma seviyelerine gelmesi ile tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de bu ekonomik sorunlar baş göstermeye başlamıştı. İthalat seviyesinin çok yüksek olduğu ülkemizde ise enflasyon nedenli kur yükselişleri hayat pahalılığını son derece artırmaya başladı. Hal böyle iken yatırımların da önemi oldukça yükseldi. Elinde nakit para bulunduran vatandaşların en çok yöneldiği yatırımlardan biri de Dolar ve Euro oldu. Ancak günlük hatta dakikalık değişimlere uğrayan doları ve Euro kurlarında vatandaşların önemli bir çekincesi bulunmakta. Dolar’a mı yoksa Euro’ya mı yatırım yapmanın daha mantıklı olacağı ile ilgili ise İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu.
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17 Tem 2022 - 14:17 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.