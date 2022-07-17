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17 Tem 2022 - 14:48

Mahkum Dizisinin Sasha’sı Bikinisiyle Kasıp Kavurdu! Göbek Deliğine Kadar Paylaştı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Neler Yapıyorsunuz Sasha Hanım!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, ortalığı kasıp kavurdu! Göbek deliğine kadar paylaşan güzel oyuncuya hayranları ise “Ne yapıyorsunuz Sasha Hanım” yorumlarında bulundular! Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…