Mahkum Dizisinin Sasha’sı Bikinisiyle Kasıp Kavurdu! Göbek Deliğine Kadar Paylaştı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Neler Yapıyorsunuz Sasha Hanım!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, ortalığı kasıp kavurdu! Göbek deliğine kadar paylaşan güzel oyuncuya hayranları ise “Ne yapıyorsunuz Sasha Hanım” yorumlarında bulundular! Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Küçük yaşlardan beri oyunculuk yapan Hayal Köseoğlu, ilk olarak Kanal D ekranlarına damgasını vuran Ruhsar dizisiyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Birçok karakterde ve birçok dizide yer alan Hayal Köseoğlu en iyi çıkışını ise Mucize Doktor dizisinde göstermişti. Hayal verdiği Açelya karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hayal Köseoğlu, Sasha karakteriyle kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmaya başlamıştı. Peki, Hayal Köseoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.