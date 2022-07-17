İkinci El Otomobil Satın Alacaklar Dikkat! İkinci El Araçlara İndirim Geliyor! Uzmanların Bu Uyarılarını Dikkate Almadan Araç Satın Almayın! İşte Uzmanlardan İkinci El Araç Alacaklara Tavsiyeleri!
Otomobil piyasasında hem sıfır araç hem de ikinci el araçlarda yaşanan inanılmaz fiyat artışları vatandaşları son derece üzmekteyken uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Peki, ikinci el araç piyasasında fiyat indirimi ne zaman yaşanacak. İşte detaylar…
Ülkemizde enflasyon ve kurlarda yaşanan yükselişler nedeni ile otomobil fiyatlarında da inanılmaz etiket fiyatları söz konusu olmakta. İthalatın önemli paydaşlarından biri olan otomobiller çeşitli ülke ve markalardan ülkemize getirilmekte ve satışa sunulmakta. Kurlarda yaşanan yükselişler, MTV ve ÖTV gibi vergilerin dahil olması ile de otomobil fiyatları ütopik rakamlara erişmiş durumda. Yaşanan bu olaylar nedeni ile de alıcılar pahalı sıfır otomobillerden vazgeçip ikinci el araçlara yönelmiş ancak bu piyasadaki denge de kısa sürede bozulmuş ve talebin artması nedeni ile ikinci el araç fiyatları da oldukça yüksek fiyatlara çıkmıştı. Hal böyle iken tüketiciler ne yapacağını şaşırmıştı. Ancak uzmanlar tarafından yapılan yeni açıklama ise ikinci el araç satın alacakları sevindirmiş durumda. İşte o açıklamalar.
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17 Tem 2022 - 15:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.