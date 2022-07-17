- 17 Tem 2022 - 15:12 G: 17 Tem 2022 - 15:22

Masterchef Yarışmasında Mehmet Yalçınkaya Gözyaşlarına Boğuldu! 83 Milyonun Önünde Özrünü Diledi Yerine Oturdu! Anlattıklarıyla Kan Dondurdu, Tüyler Ürpertti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya, resmen gözyaşlarına boğuldu! 83 milyonun önünde özrünü dileyen Mehmet Yalçınkaya, yerine oturdu! Anlattıklarıyla kan donduran yarışmacı gündemin rengini değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ilk tur için yarışmacılar tezgah başlarına geçtiler. Yarışmaya katılan Nebahat isimli kadın ise “Neco Usta” ismini kullandığını dile getirerek herkesi şaşırttı. Kılık kıyafeti ve konuşma tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Neco Usta, Masterchef yarışmasına damgasını vuran kadın yarışmacı oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Tem 2022 - 15:12 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca… mask
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü… mask
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…
Masterchef’te Aleyna Tilki Rüzgarı! Annesi Havva Öztel Meşhur Olmak İçin Son Kozunu Oynadı! Daracık Pantolonu ve İncecik Fiziği Ateşleri Yükseltti! “Mehmet Şef" mask
Masterchef’te Aleyna Tilki Rüzgarı! Annesi Havva Öztel Meşhur Olmak İçin Son Kozunu Oynadı! Daracık Pantolonu ve İncecik Fiziği Ateşleri Yükseltti! “Mehmet Şef"
Masterchef Panorama Geliyor! Sıkı Durun; TV8 Ekranlarında Kavga, Küfür, Kıyamet Kopacak! Acun O İsimleri Koltuklarına Oturttu… Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Panorama Geliyor! Sıkı Durun; TV8 Ekranlarında Kavga, Küfür, Kıyamet Kopacak! Acun O İsimleri Koltuklarına Oturttu… Neler Oldu Neler…
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Evleniyor Mu? Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı; İsteme Töreninin Yapıldığı Konuşuluyordu... “Bu Kadarı da Pes!” mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Evleniyor Mu? Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı; İsteme Töreninin Yapıldığı Konuşuluyordu... “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Yarışmacıları Masterchef Yarışmasına Katılıyor! Acun Ilıcalı Tek Tek O İsimleri Seçti; Nisa, Evrim, Anıl Berk... Görenler Donup Kalacak! mask
Survivor Yarışmacıları Masterchef Yarışmasına Katılıyor! Acun Ilıcalı Tek Tek O İsimleri Seçti; Nisa, Evrim, Anıl Berk... Görenler Donup Kalacak!
Masterchef Jüri Üyelerine Acun Ilıcalı’dan Zam Üstüne Zam! Haftalık Ceplerine Koydukları Para Öyle Basit Paralar Değil… “Acun Bizi de Gör!” mask
Masterchef Jüri Üyelerine Acun Ilıcalı’dan Zam Üstüne Zam! Haftalık Ceplerine Koydukları Para Öyle Basit Paralar Değil… “Acun Bizi de Gör!”
Masterchef Danilo Zanna’dan Mehmet Şefi Çıldırtan Hamle! Şeflik Hayatı Bitiyordu; Yaka Paça Ayrılacaktı… “Şefim Ne Olur Az Dur!” mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Mehmet Şefi Çıldırtan Hamle! Şeflik Hayatı Bitiyordu; Yaka Paça Ayrılacaktı… “Şefim Ne Olur Az Dur!”
Masterchef Yarışmasına Öyle Bir İsim Geldi Ki, Şefler Yanında Sönük Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok… Stüdyo Yıkılıyor; Her An Her Şey Olabilir! mask
Masterchef Yarışmasına Öyle Bir İsim Geldi Ki, Şefler Yanında Sönük Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok… Stüdyo Yıkılıyor; Her An Her Şey Olabilir!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Bikinisiyle Kasıp Kavurdu! Göbek Deliğine Kadar Paylaştı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Neler Yapıyorsunuz Sasha Hanım!” mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Bikinisiyle Kasıp Kavurdu! Göbek Deliğine Kadar Paylaştı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Neler Yapıyorsunuz Sasha Hanım!”
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?” mask
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?”
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İsimleri Bile Hazır; Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Havalara Uçacak… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İsimleri Bile Hazır; Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Havalara Uçacak…
Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor…
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları Başları Döndürdü! Açıldı Saçıldı; Askılı Bluzuyla Yürekleri Hoplattı! “Senin Bizi Böyle Yükseltmeye Hakkın Yok!” mask
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları Başları Döndürdü! Açıldı Saçıldı; Askılı Bluzuyla Yürekleri Hoplattı! “Senin Bizi Böyle Yükseltmeye Hakkın Yok!”
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek! mask
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek!
Seda Sayan Dantelli Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! “60 Yaşında Kadınsın; Azıcık Ağır Oturaklı Ol!” Hırkasının Düğmelerini Açtıkça Açtı… mask
Seda Sayan Dantelli Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! “60 Yaşında Kadınsın; Azıcık Ağır Oturaklı Ol!” Hırkasının Düğmelerini Açtıkça Açtı…
Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı! mask
Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı!
Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ın Aylık Geliri Akılları Yerinden Ediyor! “Bulmuşta Bunuyor!” Estetikle Bambaşka Birisi Olmuştu; Kazancı Şok Etti… mask
Sosyal Medya Fenomeni Taha Duymaz’ın Aylık Geliri Akılları Yerinden Ediyor! “Bulmuşta Bunuyor!” Estetikle Bambaşka Birisi Olmuştu; Kazancı Şok Etti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İkinci El Otomobil Satın Alacaklar Dikkat! İkinci El Araçlara İndirim Geliyor! Uzmanların Bu Uyarılarını Dikkate Almadan Araç Satın Almayın! İşte Uzmanlardan İkinci El Araç Alacaklara Tavsiyeleri! mask
İkinci El Otomobil Satın Alacaklar Dikkat! İkinci El Araçlara İndirim Geliyor! Uzmanların Bu Uyarılarını Dikkate Almadan Araç Satın Almayın! İşte Uzmanlardan İkinci El Araç Alacaklara Tavsiyeleri!
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Bikinisiyle Kasıp Kavurdu! Göbek Deliğine Kadar Paylaştı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Neler Yapıyorsunuz Sasha Hanım!” mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Bikinisiyle Kasıp Kavurdu! Göbek Deliğine Kadar Paylaştı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Neler Yapıyorsunuz Sasha Hanım!”
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?” mask
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?”
Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu? mask
Dolar/Euro Alıp Yatırım Yapmak İsteyenler Dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Açıkladı! Dolar Mı Almak Kârlı Euro Mu?
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İsimleri Bile Hazır; Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Havalara Uçacak… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İsimleri Bile Hazır; Sosyal Medya Sallanıyor! Sevenleri Havalara Uçacak…
Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL