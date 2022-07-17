Masterchef Yarışmasında Mehmet Yalçınkaya Gözyaşlarına Boğuldu! 83 Milyonun Önünde Özrünü Diledi Yerine Oturdu! Anlattıklarıyla Kan Dondurdu, Tüyler Ürpertti…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ilk tur için yarışmacılar tezgah başlarına geçtiler. Yarışmaya katılan Nebahat isimli kadın ise “Neco Usta” ismini kullandığını dile getirerek herkesi şaşırttı. Kılık kıyafeti ve konuşma tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Neco Usta, Masterchef yarışmasına damgasını vuran kadın yarışmacı oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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