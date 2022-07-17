Masterchef Yarışmasında Mehmet Yalçınkaya Gözyaşlarına Boğuldu! 83 Milyonun Önünde Özrünü Diledi Yerine Oturdu! Anlattıklarıyla Kan Dondurdu, Tüyler Ürpertti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya, resmen gözyaşlarına boğuldu! 83 milyonun önünde özrünü dileyen Mehmet Yalçınkaya, yerine oturdu! Anlattıklarıyla kan donduran yarışmacı gündemin rengini değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ilk tur için yarışmacılar tezgah başlarına geçtiler. Yarışmaya katılan Nebahat isimli kadın ise “Neco Usta” ismini kullandığını dile getirerek herkesi şaşırttı. Kılık kıyafeti ve konuşma tarzıyla milyonların kalbinde taht kuran Neco Usta, Masterchef yarışmasına damgasını vuran kadın yarışmacı oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.