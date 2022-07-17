- 17 Tem 2022 - 15:38 G: 17 Tem 2022 - 15:55

Survivor Batuhan’ın Güzeller Güzeli Kız Kardeşi Akılları Başlardan Aldı! Kıpkırmızı Bluzuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Annen Seni Balla Mı Doğurdu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşi Melisa Karacakaya, akılları başlardan aldı götürdü! Kıpkırmızı bir bluz giyerek hem incecik bedenini hem de incecik belini kanıtlayan Melisa Karacakaya’ya sevenleri ise “Annen seni balla mı doğurdu” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına üst üste iki kez katılan Batuhan Karacakaya, 2021 yılında 7. olarak, 2022 yılında ise 3. olarak ekranlara veda etmişti. Survivor yarışması boyunca en büyük desteği ailesinden alan Batuhan Karacakaya, çoğu zaman aldığı sayıları kız kardeşi Melisa’ya gönderiyordu. Kız kardeşinin güzelliğinden sık sık bahseden Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşini görenler eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 15:38 Ankara- Yaşam

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