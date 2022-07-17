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17 Tem 2022 - 15:38

Survivor Batuhan’ın Güzeller Güzeli Kız Kardeşi Akılları Başlardan Aldı! Kıpkırmızı Bluzuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Annen Seni Balla Mı Doğurdu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşi Melisa Karacakaya, akılları başlardan aldı götürdü! Kıpkırmızı bir bluz giyerek hem incecik bedenini hem de incecik belini kanıtlayan Melisa Karacakaya’ya sevenleri ise “Annen seni balla mı doğurdu” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…