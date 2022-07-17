Survivor Batuhan’ın Güzeller Güzeli Kız Kardeşi Akılları Başlardan Aldı! Kıpkırmızı Bluzuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Annen Seni Balla Mı Doğurdu!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşi Melisa Karacakaya, akılları başlardan aldı götürdü! Kıpkırmızı bir bluz giyerek hem incecik bedenini hem de incecik belini kanıtlayan Melisa Karacakaya’ya sevenleri ise “Annen seni balla mı doğurdu” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına üst üste iki kez katılan Batuhan Karacakaya, 2021 yılında 7. olarak, 2022 yılında ise 3. olarak ekranlara veda etmişti. Survivor yarışması boyunca en büyük desteği ailesinden alan Batuhan Karacakaya, çoğu zaman aldığı sayıları kız kardeşi Melisa’ya gönderiyordu. Kız kardeşinin güzelliğinden sık sık bahseden Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşini görenler eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.