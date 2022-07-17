Buse Varol’dan Alişan’ın Annesine Bomba Gönderme! Kaynanası “Asla Affetmem” Deyip; Tek Kalemde Silmişti! Öyle Bir Nispet Yaptı Ki… “Duydun Mu Kaynana!”

Geçtiğimiz aylarda Alişan ve Buse Varol, boşanma eşiğine gelmişti. İkilinin fikir anlaşmazlıkları yüzünden evleri ayırdığı; Alişan’ın annesinde kaldığı bile gündeme gelmişti. Alişan’ın annesinin bu boşanma sürecinde gelini Buse Varol’un tutumundan rahatsız olduğunu dile getirince ortalık karışmıştı. İddialara göre Buse Varol’un kaynanası Suzan Tektaş, gelini için “Onu asla affetmem” yorumunda bulunmuştu. Gündemi sallayan bu durumdan sonra Buse Varol ve Suzan Tektaş bir daha bir araya gelmemişti. Şimdiyse Buse Varol’dan bomba bir gönderme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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