Buse Varol’dan Alişan’ın Annesine Bomba Gönderme! Kaynanası “Asla Affetmem” Deyip; Tek Kalemde Silmişti! Öyle Bir Nispet Yaptı Ki… “Duydun Mu Kaynana!”
Araları iyi olmadığı bilinen Buse Varol ve Suzan Tektaş, yine gündemi salladı! Konuşmadığı kaynanasına bomba bir göndermede bulunan Buse Varol, tek bir paylaşımıyla adeta “nispet” yaptı! Asla affetmeyeceğini dile getiren kaynanasına karşılık olarak şoku yaşatan Buse Varol, milyonlarca kişiden “Duydun mu kaynana” yorumlarını aldı!
Geçtiğimiz aylarda Alişan ve Buse Varol, boşanma eşiğine gelmişti. İkilinin fikir anlaşmazlıkları yüzünden evleri ayırdığı; Alişan’ın annesinde kaldığı bile gündeme gelmişti. Alişan’ın annesinin bu boşanma sürecinde gelini Buse Varol’un tutumundan rahatsız olduğunu dile getirince ortalık karışmıştı. İddialara göre Buse Varol’un kaynanası Suzan Tektaş, gelini için “Onu asla affetmem” yorumunda bulunmuştu. Gündemi sallayan bu durumdan sonra Buse Varol ve Suzan Tektaş bir daha bir araya gelmemişti. Şimdiyse Buse Varol’dan bomba bir gönderme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.