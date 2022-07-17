- 17 Tem 2022 - 18:52

Survivor Batuhan’ın Asıl Aşkı Kısmetse Olur’dan Çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan Sanıyordu Ama Son Olay Her Şeyi Gösterdi! Batuhan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını 3. olarak finale kazıyan Batuhan Karacakaya’nın asıl aşkı Kısmetse Olur’dan çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan sanıyordu ama son olay görenlerin mosmor olmasına neden oldu! Batuhan Karacakaya öyle bir şey yaptı ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında Aleyna Kalayıoğlu’yla anılan  Batuhan Karacakaya, Survivor’dan sonra ise Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş görüntülenmişti. Görüntüler hakkında Aleyna Çalışkan sessizliğini korurken; Batuhan Karacakaya ise “Arkadaşlar benim çocuğumda var biliyor musunuz?” demiş ve sevgililik iddialarını tiye almıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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17 Tem 2022 - 18:52 Ankara- Yaşam

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Survivor Batuhan’ın Asıl Aşkı Kısmetse Olur’dan Çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan Sanıyordu Ama Son Olay Her Şeyi Gösterdi! Batuhan Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Batuhan’ın Asıl Aşkı Kısmetse Olur’dan Çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan Sanıyordu Ama Son Olay Her Şeyi Gösterdi! Batuhan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
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