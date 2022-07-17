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17 Tem 2022 - 18:52

Survivor Batuhan’ın Asıl Aşkı Kısmetse Olur’dan Çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan Sanıyordu Ama Son Olay Her Şeyi Gösterdi! Batuhan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını 3. olarak finale kazıyan Batuhan Karacakaya’nın asıl aşkı Kısmetse Olur’dan çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan sanıyordu ama son olay görenlerin mosmor olmasına neden oldu! Batuhan Karacakaya öyle bir şey yaptı ki…