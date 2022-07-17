Survivor Batuhan’ın Asıl Aşkı Kısmetse Olur’dan Çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan Sanıyordu Ama Son Olay Her Şeyi Gösterdi! Batuhan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını 3. olarak finale kazıyan Batuhan Karacakaya’nın asıl aşkı Kısmetse Olur’dan çıktı! Herkes Aleyna Çalışkan sanıyordu ama son olay görenlerin mosmor olmasına neden oldu! Batuhan Karacakaya öyle bir şey yaptı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında Aleyna Kalayıoğlu’yla anılan Batuhan Karacakaya, Survivor’dan sonra ise Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş görüntülenmişti. Görüntüler hakkında Aleyna Çalışkan sessizliğini korurken; Batuhan Karacakaya ise “Arkadaşlar benim çocuğumda var biliyor musunuz?” demiş ve sevgililik iddialarını tiye almıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.