Gönül Dağı Dilek Yeniden Ekranlara Dönüyor! Beklenen Haber Sonunda Verildi; Hayranları Çılgına Döndü! Şükür Namazı Bile Kılan Var…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi; Haziran ayında ekranlara kısa bir ara vererek, Eylül ayında ekranlarda olacağını duyurmuştu. Dizinin sezonunda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın vedası sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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