- 17 Tem 2022 - 19:24 G: 17 Tem 2022 - 19:45

Gönül Dağı Dilek Yeniden Ekranlara Dönüyor! Beklenen Haber Sonunda Verildi; Hayranları Çılgına Döndü! Şükür Namazı Bile Kılan Var…

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Beklenen haberi duyuran Gülsim Ali İlhan, hayranlarını çılgına çevirdi! Gülsim Ali İlhan’ın yeniden ekranlara döneceğini duyan sevenleri ise şükür namazları kılacağını bile açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi; Haziran ayında ekranlara kısa bir ara vererek, Eylül ayında ekranlarda olacağını duyurmuştu. Dizinin sezonunda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın vedası sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 19:24 Ankara- Yaşam

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