- 17 Tem 2022 - 20:49 G: 17 Tem 2022 - 20:53

Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren güzel isim Yağmur Banda, nefesleri resmen kesti! Bikinisini göstere göstere paylaşan Yağmur Banda, hayranlarını mest etti. Hande Erçel’i silip atacağına dair yorumlar alan Yağmur Banda, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen Yağmur Banda, dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasına hep All Star döneminde katılan Yağmur Banda, hep en zoru denemişti. Survivor yarışmasında ilk kez potaya giren ve rakiplerine göre daha az SMS alan Yağmur Banda, hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasından sonra tatilde kendisini bulan Yağmur Banda, bikinisiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Tem 2022 - 20:49 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?” mask
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?”
Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı! mask
Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı!
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek! mask
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek!
Survivor Ayşe Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı! “Sergen Görmesin Kız!” mask
Survivor Ayşe Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı! “Sergen Görmesin Kız!”
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında… mask
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!” mask
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Survivor Ayşe, Masterchef Yarışmacıyla Evlenmeye Karar Verdi! Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Yüzükler Takıldı! Ayşe’nin Babası “Verdim Gitti” Dedi; Olanlar Oldu! mask
Survivor Ayşe, Masterchef Yarışmacıyla Evlenmeye Karar Verdi! Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Yüzükler Takıldı! Ayşe’nin Babası “Verdim Gitti” Dedi; Olanlar Oldu!
Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’yla Sert Gönderme! Yüzüne Para Saçtıktan Sonra Ortalık Karıştı; Hızını Alamadı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’yla Sert Gönderme! Yüzüne Para Saçtıktan Sonra Ortalık Karıştı; Hızını Alamadı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Buse Varol’un Yıllar Önceki Hali Şoktan Şoka Soktu! “Bu Asla Buse Olamaz!” Alişan Görse Tanıyamaz; Yok Böyle Bir Değişim! Neler Oluyor? mask
Buse Varol’un Yıllar Önceki Hali Şoktan Şoka Soktu! “Bu Asla Buse Olamaz!” Alişan Görse Tanıyamaz; Yok Böyle Bir Değişim! Neler Oluyor?
Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor?
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı…
Gönül Dağı Dilek Yeniden Ekranlara Dönüyor! Beklenen Haber Sonunda Verildi; Hayranları Çılgına Döndü! Şükür Namazı Bile Kılan Var… mask
Gönül Dağı Dilek Yeniden Ekranlara Dönüyor! Beklenen Haber Sonunda Verildi; Hayranları Çılgına Döndü! Şükür Namazı Bile Kılan Var…
Sihirli Annem’in Ceren’i Kıpkırmızı Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanma Bir Tek Sana Yaradı!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha… mask
Sihirli Annem’in Ceren’i Kıpkırmızı Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanma Bir Tek Sana Yaradı!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Seversin Dizisi Hakkında Bomba Gerçek! Final Olacağı Konuşuluyordu; Ortaya Çıkan Bilgi Akına Neden Oldu! Duyan Gören Koşa Koşa… “Burnumuzun Dibi!” mask
Seversin Dizisi Hakkında Bomba Gerçek! Final Olacağı Konuşuluyordu; Ortaya Çıkan Bilgi Akına Neden Oldu! Duyan Gören Koşa Koşa… “Burnumuzun Dibi!”
Masterchef Pelin'de Estetik Mucizesi Olduğu Ortaya Çıktı! “Danilo Şefim Neleri Kaçırmış!” Gören 34 Yaşında Demez! “Masterchef’in Seda Sayan’ı Olmuş!” mask
Masterchef Pelin'de Estetik Mucizesi Olduğu Ortaya Çıktı! “Danilo Şefim Neleri Kaçırmış!” Gören 34 Yaşında Demez! “Masterchef’in Seda Sayan’ı Olmuş!”
Cennet Mahallesi Pembe’si Melek Baykal'ın Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Yanında Angelina Jolie Bile Sönük Kalıyormuş…” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Cennet Mahallesi Pembe’si Melek Baykal'ın Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Yanında Angelina Jolie Bile Sönük Kalıyormuş…” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Kardeşlerim Dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran İspanya Rüzgarı Estirdi! “Asiye Görmesin!” Kaslarıyla Vücut Şov Yaptı; Görenleri Eridi Bitti! mask
Kardeşlerim Dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran İspanya Rüzgarı Estirdi! “Asiye Görmesin!” Kaslarıyla Vücut Şov Yaptı; Görenleri Eridi Bitti!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeşil Bikinisiyle Olay Oldu! O Pozuyla Kasıp Kavurdu! Göğsünü Gere Gere Paylaştı, Görenler Hayran Kaldı… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeşil Bikinisiyle Olay Oldu! O Pozuyla Kasıp Kavurdu! Göğsünü Gere Gere Paylaştı, Görenler Hayran Kaldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!” mask
Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!”
Buse Varol’un Yıllar Önceki Hali Şoktan Şoka Soktu! “Bu Asla Buse Olamaz!” Alişan Görse Tanıyamaz; Yok Böyle Bir Değişim! Neler Oluyor? mask
Buse Varol’un Yıllar Önceki Hali Şoktan Şoka Soktu! “Bu Asla Buse Olamaz!” Alişan Görse Tanıyamaz; Yok Böyle Bir Değişim! Neler Oluyor?
Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor?
Baba Vanga’dan 2022 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; 6 Kehaneti Arka Arkaya Sıraladı! 2 Tanesi Zaten Çıktı… mask
Baba Vanga’dan 2022 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; 6 Kehaneti Arka Arkaya Sıraladı! 2 Tanesi Zaten Çıktı…
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Aşk Mı Yaşıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi; Duyanlar Şok Oldu! Birkaç Hafta Önce Boşanmıştı…
Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak! mask
Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL