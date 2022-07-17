Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen Yağmur Banda, dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasına hep All Star döneminde katılan Yağmur Banda, hep en zoru denemişti. Survivor yarışmasında ilk kez potaya giren ve rakiplerine göre daha az SMS alan Yağmur Banda, hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasından sonra tatilde kendisini bulan Yağmur Banda, bikinisiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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