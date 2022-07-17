Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren güzel isim Yağmur Banda, nefesleri resmen kesti! Bikinisini göstere göstere paylaşan Yağmur Banda, hayranlarını mest etti. Hande Erçel’i silip atacağına dair yorumlar alan Yağmur Banda, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen Yağmur Banda, dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasına hep All Star döneminde katılan Yağmur Banda, hep en zoru denemişti. Survivor yarışmasında ilk kez potaya giren ve rakiplerine göre daha az SMS alan Yağmur Banda, hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasından sonra tatilde kendisini bulan Yağmur Banda, bikinisiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.