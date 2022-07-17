Seren Serengil’den Bombaları Patlatan Mustafa Tohma İtirafı! Cinsel İlişki Açıklamasından Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Düğün Ne Zaman?”
Seren Serengil’den bomba bir sevgili itirafı geldi! Cinsellik itirafından sonra söylediği sözlerle herkesi şok eden Seren Serengil, hayranlarından “Düğün ne zaman” yorumlarını aldı! Peki, Seren Serengil nasıl bir itirafta bulundu?
Yaşar İpek’le olaylı bir biçimde boşanan Seren Serengil, aşkı Mustafa Tohma’da bulmuştu. Hem boşanma sürecinde hem de hastalık sürecinde Seren Serengil’i ihmal etmeyen Mustafa Tohma, aşkını göstermişti. Seren Serengil’e gözü gibi bakan Mustafa Tohma hakkında konuşan Seren Serengil, bomba açıklamalara yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.