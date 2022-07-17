Seren Serengil’den Bombaları Patlatan Mustafa Tohma İtirafı! Cinsel İlişki Açıklamasından Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Düğün Ne Zaman?”

Yaşar İpek’le olaylı bir biçimde boşanan Seren Serengil, aşkı Mustafa Tohma’da bulmuştu. Hem boşanma sürecinde hem de hastalık sürecinde Seren Serengil’i ihmal etmeyen Mustafa Tohma, aşkını göstermişti. Seren Serengil’e gözü gibi bakan Mustafa Tohma hakkında konuşan Seren Serengil, bomba açıklamalara yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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