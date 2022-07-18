- 18 Tem 2022 - 08:26 G: 18 Tem 2022 - 08:41

Demet Özdemir’den Nefes Kesen Dekolteli Pozlar! Hastalık, Sağlık Dinlemiyor; Bikini İziyle Akılları Başlardan Aldı! “Güzelliğinin Bedeli Olmalı!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yine dekolteli bir kıyafet giyerek nefesleri kesti. Koronavirüse yakalandığı ve ağır atlattığı öğrenilen Demet Özdemir’in göğüs dekolteli pozlar paylaşması ise “Hastalık, sağlık dinlemiyor” yorumlarına neden oldu! Bikini izleriyle paylaşımda bulunan Özdemir, hayranlarının yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat’ta sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takarak; “Evet” demişti. Haziran ayının son günlerinde ise biricik aşkı Oğuzhan Koç’la Demet Özdemir, isteme töreni ve nişan töreni yapmışlardı.

Aşklarıyla örnek olan çift, isteme ve nişan töreninden hemen sonra ön balayına çıkmışlardı. Güzel oyuncu ön balayından pozlar paylaşmaya devam edince görenlerin yürekleri hopladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Tem 2022 - 08:26 - Gündem

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