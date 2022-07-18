Demet Özdemir’den Nefes Kesen Dekolteli Pozlar! Hastalık, Sağlık Dinlemiyor; Bikini İziyle Akılları Başlardan Aldı! “Güzelliğinin Bedeli Olmalı!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yine dekolteli bir kıyafet giyerek nefesleri kesti. Koronavirüse yakalandığı ve ağır atlattığı öğrenilen Demet Özdemir’in göğüs dekolteli pozlar paylaşması ise “Hastalık, sağlık dinlemiyor” yorumlarına neden oldu! Bikini izleriyle paylaşımda bulunan Özdemir, hayranlarının yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat’ta sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takarak; “Evet” demişti. Haziran ayının son günlerinde ise biricik aşkı Oğuzhan Koç’la Demet Özdemir, isteme töreni ve nişan töreni yapmışlardı.
Aşklarıyla örnek olan çift, isteme ve nişan töreninden hemen sonra ön balayına çıkmışlardı. Güzel oyuncu ön balayından pozlar paylaşmaya devam edince görenlerin yürekleri hopladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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18 Tem 2022 - 08:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.