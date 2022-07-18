Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Tem 2022 - 08:26

Demet Özdemir’den Nefes Kesen Dekolteli Pozlar! Hastalık, Sağlık Dinlemiyor; Bikini İziyle Akılları Başlardan Aldı! “Güzelliğinin Bedeli Olmalı!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yine dekolteli bir kıyafet giyerek nefesleri kesti. Koronavirüse yakalandığı ve ağır atlattığı öğrenilen Demet Özdemir’in göğüs dekolteli pozlar paylaşması ise “Hastalık, sağlık dinlemiyor” yorumlarına neden oldu! Bikini izleriyle paylaşımda bulunan Özdemir, hayranlarının yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…