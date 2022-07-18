Survivor Nisa’dan Ateş Yükselten Bikinili Pozlar! “Ogeday Enişte Çıranı Yakacak!” İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı!
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor’dan şampiyon olarak ayrılan Nisa Bölükbaşı, bikinili pozlarıyla ateşleri yükseltti. Survivor yarışmasından önce Ogeday Girişken’le aşk yaşadığı bilinen Nisa Bölükbaşı’ya hayranları ise “Ogeday enişte çıranı yakacak” yorumlarında bulundular! İncecik beli ve kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel yarışmacıyı birçok kişi ilk kez bikinili bir biçimde gördüğünü dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor tarihinin en tartışmalı şampiyonluklarından birini yaşayan Nisa Bölükbaşı, tepkileri çok umursamadığını açıklamıştı. Survivor yarışmasındaki tüm kadınların; bir kadın şampiyon olmasını ama bunun kendileri olmasını istediğini açıklayan Nisa Bölükbaşı, herkesi şok etmişti.
Survivor yarışmasından bir haftalık tekne tatili kazanan Nisa Bölükbaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili tekne pozları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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18 Tem 2022 - 09:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.