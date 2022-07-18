Survivor Nisa’dan Ateş Yükselten Bikinili Pozlar! “Ogeday Enişte Çıranı Yakacak!” İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı!

Survivor tarihinin en tartışmalı şampiyonluklarından birini yaşayan Nisa Bölükbaşı, tepkileri çok umursamadığını açıklamıştı. Survivor yarışmasındaki tüm kadınların; bir kadın şampiyon olmasını ama bunun kendileri olmasını istediğini açıklayan Nisa Bölükbaşı, herkesi şok etmişti.

Survivor yarışmasından bir haftalık tekne tatili kazanan Nisa Bölükbaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili tekne pozları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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