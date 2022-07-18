Burçların hem fiziki hem de ruhi olarak insanlara kazandırdığı özellikler oldukça karakteristik olması nedeniyle insanların aynı burçlara sahip olması halinde diğer burçlara sahip olan insanlardan ayrılmasını sağlıyor. O yüzden her burcun birbirinden farklı özelliği bulunuyor. Ancak bu burçların ortak özelliği olmadığı anlamına gelmiyor. Bu listede yer alan burçların ortak özelliği ise, genellikle gerçek aşkı bulamayınca güzelliklerinin bir öneminin kalmaması oluyor! Peki, güzelliği beş para etmeyen burçlar hangisidir? İşte gerçek seveni bulamayınca harcanan o burçlar…