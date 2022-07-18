Özellikle son zamanlarda giydiği sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren pop sanatçılarından biri olan Gülşen, transparan kıyafetleriyle dillere adeta pelesenk haline gelmiş bulunuyor. Herkesin atladığı ise, Gülşen’in burcu oluyor. Evet, burçlar bize nasıl giyinmemiz gerektiği hakkında karakteristik özellikler kazandırmayı da başarıyor! Peki, Gülşen gibi transparan giyinmeyi seven burçlar hangisidir? İşte açık saçık giyinen o burçlar…

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