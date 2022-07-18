Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar…
Özellikle son zamanlarda giydiği sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren pop sanatçılarından biri olan Gülşen, transparan kıyafetleriyle dillere adeta pelesenk haline gelmiş bulunuyor. Herkesin atladığı ise, Gülşen’in burcu oluyor. Sizde Gülşen gibi transparan giyinmeyi seven burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Özellikle son zamanlarda giydiği sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren pop sanatçılarından biri olan Gülşen, transparan kıyafetleriyle dillere adeta pelesenk haline gelmiş bulunuyor. Herkesin atladığı ise, Gülşen’in burcu oluyor. Evet, burçlar bize nasıl giyinmemiz gerektiği hakkında karakteristik özellikler kazandırmayı da başarıyor! Peki, Gülşen gibi transparan giyinmeyi seven burçlar hangisidir? İşte açık saçık giyinen o burçlar…
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18 Tem 2022 - 17:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.